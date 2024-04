Il retroscena di Frattesi: "Quest'estate ho incontrato Inzaghi in Sardegna. Ecco cosa mi ha detto"

Nel corso dell'intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio, il centrocampista nerazzurro Davide Frattesi ha raccontato l'incontro con mister Simone Inzaghi in Sardegna, pochi giorni prima che venisse finalizzato il suo trasferimento all'Inter: "Eravamo ancora in trattativa, mi disse solo: 'Speriamo che abbassino il prezzo'. Gli dissi che purtroppo il prezzo non lo facevo io. Eravamo agli sgoccioli, l'affare era praticamente fatto. Non mi ero nemmeno accorto che fosse lì il mister, ho alzato lo sguardo ed era lì a 10 centimetri da me", ha dichiarato l'ex Sassuolo.