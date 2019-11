© foto di Insidefoto/Image Sport

Centoventotto giorni dopo, Lionel Messi torna in Nazionale. Il fenomeno del Barcellona ha raggiunto il ritiro dell'Albiceleste a Maiorca, dove si prepareranno le sfide contro Brasile e Uruguay: nel corso dei quattro mesi in cui ha dovuto fare a meno di lui, l'Argentina di Scaloni è scesa in campo quattro volte, ottenendo due vittorie (contro Messico ed Ecuador) e due pareggi (contro Cile e Germania). Messi manca dal 6 luglio, quando fu espulso nella finale per il 3°/4° posto della Copa America contro il Cile.