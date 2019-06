Arsenal, Henrikh Mkhitaryan si sposa e duetta con Albano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giorno importantissimo per Henrikh Mkhitaryan, centrocampista offensivo dell'Arsenal. Il calciatore armeno, dopo aver saltato la finale di Europa League per questioni politiche, ha sposato la sua compagna in Italia, a San Lazzaro degli Armeni (piccola isola della laguna di Venezia, ndr). Nell'era social la cerimonia è stata immortalata e sul suo profilo è spuntato un duetto con Albano. Il brano? Nel blu dipinto di blu, una delle canzoni italiane più conosciute nel mondo. Ecco il tweet sul profilo ufficiale del calciatore gunners: