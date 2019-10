Atalanta, apprensione per Zapata: si teme stop di 30 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Le sensazioni non sono positive", ha detto il CT della Colombia, Carlos Queiroz. Duvan Zapata si è infortunato nell'amichevole di sabato contro il Cile: un problema all'adduttore destro che non sembra essere scomparso negli ultimi due giorni. Come riporta La Gazzetta dello Sport, un risentimento sarebbe il male minore, ma il timore è quello di uno stiramento che privi l'Atalanta del suo bomber per circa un mese. Di sicuro salterà le sfide contro Lazio e Manchester City.