© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sono finiti i due giorni di riposo concessi alla squadra dopo la sconfitta del Tardini contro il Torino. La squadra si ritroverà domani mattina, anche se Gasperini dovrà fare a meno di tredici giocatori impegnati con le rispettive nazionali. L'allenamento, per via di problemi al campo 1, verrà svolto sul campo 5 e dunque a porte chiuse per via della mancanza della tribuna.