Atalanta già a lavoro dopo il City: Gosens lavora a parte

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Atalanta subito a lavoro a Zingonia dopo il pareggio di ieri contro il Manchester City ed in vista della gara con la Sampdoria. Questo il report apparso sul sito ufficiale orobico: "Squadra subito al lavoro oggi al Centro Bortolotti dopo il pareggio di ieri contro il Manchester City nella quarta giornata di UEFA Champions League. C’è infatti da preparare il prossimo impegno che vedrà i nerazzurri sfidare la Sampdoria domenica alle 15 allo stadio Ferraris di Genova. Nerazzurri divisi in due gruppi: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, palestra, lavoro con la palla e partitelle con l’inserimento di alcuni ragazzi del vivaio. Gosens ha lavorato a parte. Domani, sempre a Zingonia, è in programma un allenamento a porte chiuse".