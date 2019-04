Atalanta, lo stadio cambia nome: sarà il Gewiss Stadium per 6 anni

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo stadio dell'Atalanta cambierà nome a partire dalla prossima stagione. L'ha annunciato la stessa società nerazzurra nel corso di un incontro con la stampa: "Atalanta B.C. e Gewiss hanno il piacere di annunciare un accordo di partnership per le prossime sei stagioni, a partire da quella 2019-2020".

Le dichiarazioni di Percassi - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta ha così commentato l'accordo: "Con grande soddisfazione diamo il benvenuto a Gewiss che a partire dalla stagione 2019-2020 entrerà ufficialmente a far parte della famiglia atalantina. Un'altra eccellenza del territorio bergamasco unisce il suo nome a quello dell'Atalanta. Gewiss affiancherà la nostra Società in un progetto che sta a cuore a tutti i nostri tifosi quale è la riqualificazione dello stadio. Per chi ama i colori nerazzurri è più di uno stadio, è casa Atalanta, la casa di tutti i nostri tifosi che dal prossimo 1 luglio si chiamerà appunto "Gewiss Stadium". Quella con Gewiss è più di una partnership, è la volontà di collaborare insieme alla realizzazione di un progetto di grande valenza per Bergamo e tutti i bergamaschi”.