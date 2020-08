Atalanta, messaggio ai tifosi in vista delle final eight: "Distanti ma uniti anche a Lisbona"

L'Atalanta ha voluto ringraziare i suoi tifosi per il grande sostegno ricevuto in questa stagione a pochi giorni dall'inizio delle 'final eight' di Lisbona. "Noi e voi, in uno dei 𝐆reat 𝐌oments di questa stagione. In attesa di ritrovarci, #distantimauniti anche a Lisbona", è il messaggio lanciato infatti dai nerazzurri su Twitter in vista dei quarti di finale di Champions di mercoledì prossimo col Paris Saint-Germain.

Noi e voi, in uno dei 𝐆reat 𝐌oments di questa stagione 🙌 In attesa di ritrovarci, #distantimauniti anche a Lisbona 🤝

You and us, one of the 𝐆reat 𝐌oments of this season 🔥 Looking forward to meeting you again, together to Lisbon! 🤝

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 9, 2020