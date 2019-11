Atalanta, ok Muriel e Hateboer. Per Zapata servono almeno altri 10 giorni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Atalanta dopo la gara di Champions con la Dinamo. Luis Muriel e Hans Hateboer stanno bene e saranno regolarmente a disposizione per il derby col Brescia dopo che ieri si sono allenati in gruppo. Chi non ci sarà, invece, è Duvan Zapata: il colombiano è ancora a Siviglia per proseguire il percorso riabilitativo dall'infortunio all'adduttore della gamba destra, per rivederlo in campo serviranno almeno altri 10 giorni.