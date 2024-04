Sportiello sta con Pioli: "Le voci non fanno bene. Con lui Scudetto e Milan in Champions"

vedi letture

Marco Sportiello, portiere del Milan, ha così parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 sul campo della Juventus di cui è stato uno dei principali protagonisti: "Sicuramente l'aria è di delusione, tra l'Europa League la settimana scorsa e poi il derby. Chiaro che il morale non sia altissimo ma abbiamo ancora un lavoro da portare a termine, blindando il secondo posto. Ed è quello che vogliamo fare, finire l'ottimo campionato fatto".

Cosa sente di dire sulle tante voci in merito al futuro di Pioli?

"Sono legato al mister, ma sicuramente queste voci non fanno bene. Dobbiamo ancora finire il campionato e c'è un obiettivo, questo accanimento non è bello per quanto ha fatto e dato al Milan. Fino a 7-8 anni fa il Milan lottava per le posizioni dell'Europa League, con lui è tornato in Champions e ha vinto lo Scudetto. Dispiace per il professionista e l'uomo, non lo merita".

Com'è fare il dodicesimo di Maignan?

"Stando dietro a Maignan, portiere davvero forte, tutti si aspettano che tu faccia le sue stesse prestazioni quando giochi. E magari non hai nemmeno occasione per rifarti... Giusto però che ci sia quell'ansia positiva, che si senta ancora il brivido di giocare. Sono cose che ti tengono vivo e ti fanno stare sul pezzo".

Rimarrà al Milan?

"Beh, cavolo, sono appena arrivato!".