Atalanta, Palomino: "Nazionale? Quando ci andrò sarà per restarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

José Palomino, difensore dell'Atalanta, ha parlato di Nazionale al Corriere di Bergamo: "Adesso penso che ci potrei stare, a differenza di un paio d'anni fa quando davanti c'erano mostri sacri come Otamendi. Però non ci penso molto in questo momento, negli ultimi mesi sono concentrato solo sull'Atalanta. Io non voglio essere convocato solo per un'amichevole, se vengo chiamato, voglio restarci. Per questo motivo se adesso devo scegliere tra un'amichevole con l'Argentina o una giornata di lavoro a Zingonia, scelgo la seconda opzione".