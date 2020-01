© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono 21 i convocati dell'Atalanta per la sfida casalinga in programma domani contro il Parma. La notizia, comunque già annunciata in conferenza stampa da mister Gasperini, è il ritorno di Duvan Zapata; assenti invece gli uomini mercato Kjaer, Arana e Ibanez. Questo l'elenco completo:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Masiello, Palomino, Gosens, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Okoli.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Ilicic, Traorè, Zapata, Barrow.