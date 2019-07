© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta è arrivata in tarda mattinata a Cardiff e nel pomeriggio ha svolto il primo allenamento in terra britannica. Tutti a disposizione di mister Gasperini nella seduta diretta al Vale Resort di Cardiff: possesso palla, tattica e partitella su campo ridotto per Gomez e compagni. Domani è in programma un allenamento al mattino e alle ore 16 italiane (15 in Galles) l'amichevole contro lo Swansea al Liberty Stadium, primo test di questa tournée nel Regno Unito. Lo riporta il sito ufficiale della Dea.