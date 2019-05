© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Atalanta protesta per un presunto rigore non sanzionato, al 18' della sfida di Torino contro la Juventus. Alex Sandro ha toccato la palla col braccio su colpo di testa ravvicinato di Masiello, la Dea ha chiesto il penalty mentre l'arbitro Gianluca Rocchi - dopo aver rivisto l'azione al VAR - non è stato dello stesso avviso. Dubbioso il volto di Gian Piero Gasperini che, quattro giorni dopo il rigore non assegnato in finale di Coppa Italia contro la Lazio per il tocco di mano di Bastos, è costretto a registrare un nuovo episodio dubbio a sfavore.