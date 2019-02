Atalanta, seduta in vista del Milan: differenziato per Djimsiti e Varnier

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua la preparazione in vista dell'anticipo della 24ª giornata della Serie A TIM 2018-2019 che vedrà i nerazzurri affrontare il Milan allo stadio di Bergamo sabato alle 20.30. La squadra si è allenata nel pomeriggio al Centro Bortolotti di Zingonia. Esercizi in palestra, lavoro con la palla e partitelle su campo ridotto, questo il programma della seduta odierna diretta da mister Gasperini. Lavoro differenziato per Djimsiti e Varnier.