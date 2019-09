Fonte: Da Bergamo, Patrick Iannarelli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente di grave per Luis Muriel. Gli esami a cui s'è sottoposto quest'oggi l'attaccante colombiano, all'indomani dell'infortunio rimediato contro il Genoa, hanno scongiurato infortuni gravi al ginocchio sinistro.

Domani Gasperini valuterà le sue condizioni, ma difficilmente l'ex Fiorentina verrà rischiato per la sfida contro la Dinamo Zagabria, esordio assoluto degli orobici in Champions League.