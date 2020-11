Atalanta, squadra subito in campo dopo il pari con lo Spezia: terapie per Depaoli e Caldara

vedi letture

L'Atalanta di Gian Piero Gasperini è tornata in campo in vista del match di mercoledì contro il Liverpool: allenamento a Zingonia dopo il pari con lo Spezia, terapie per Caldara e Depaoli. Chi è sceso in campo ieri ha effettuato una sessione di scarico. Domani pomeriggio è previsto un allenamento a porte chiuse.