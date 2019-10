© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A qualificazione acquisita, Roberto Martinez ha fatto capire di non voler lasciare nulla al caso neanche nell'ultima partita col Kazakistan. Il Belgio, però, potrà mettersi un importante turnover, infatti tanti sono i cambiamenti che la stampa locale prevede per questa partita. Tra questi anche l'estromissione di Timothy Castagne dall'undici titolare. Turno di riposo, sarà più fresco per l'Atalanta. Il napoletano Mertens, invece, risulta in ballottaggio, ma potrebbe ancora partire dall'inizio.