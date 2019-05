Atletico, Simeone: "Godin, Griezmann e Filipe Luis ci hanno dato molto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Diego Simeone è intervenuto in conferenza stampa dopo il pari dell'Atlético Madrid sul campo del Levante nell'ultima giornata di Liga: "La mia esultanza? Perdevamo due a zero, c'era stata l'espulsione di Correa. La squadra poi riesce a reagire e il pari lo segna un ragazzo della cantera. Voglio inoltre sottolineare l'impegno dei gladiatori che se ne andranno. Il risultato più importante per loro non sono i titoli, ma l'impegno e il rispetto di tutti. Camello? C'è una crescita importante da parte di molti, non soltanto di Camello. Le categorie inferiori sono competitive. Il calcio non ha età, ci sono giovani con talento e voglia. Gli addii? È normale che le dinamiche di una squadra portino anche a questo. Ragazzi come Godin, Griezmann e Filipe Luis ci hanno dato moltissimo".