Attentato alla sinagoga di Vienna: il primo ministro conferma più morti

vedi letture

Il ministro degli interni austriaco, Karl Nehammer, è intervenuto alla tv pubblica austriaca Zeit im Bild (ZIB) spiegando che ci sono più morti durante l'attentato alla sinagoga di Vienna, più una situazione con alcune persone prese in ostaggio. L'attentato potrebbe non avere solo la sinagoga come obiettivo da parte dei terroristi. L'utilizzo di armi a canna lunga confermerebbe, secondo il ministro dell'Interno, come sia un attacco mirato. La situazione è ancora in evoluzione, con un agente di polizia che è stato gravemente ferito a Schwedenplatz. Un probabile attentatore è stato fermato dalla polizia.