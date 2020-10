Attesa per il DPCM: fino a 1000 persone allo stadio. Nei palazzetti massimo 15% capienza

La battaglia per il ritorno dei tifosi negli stadi è ormai passata in secondo piano. Ma il nuovo DPCM, atteso per questa sera, non dovrebbe escludere del tutto la presenza di sostenitori: in particolare, secondo le indiscrezioni di Sky TG 24, il provvedimento dovrebbe mantenere l’attuale limite di 1000 persone per gli stadi. Aumenterebbe invece la presenza nei palazzetti e negli altri impianti sportivi al chiuso: dall’attuale tetto di 200, si passerebbe anche in questo caso a mille, purché non sia superato il 15 per cento della capienza massima.