TMW Milan, brusca frenata per Lopetegui. Incontro settimana scorsa, c'era già l'ok

Il Milan aveva trovato l'accordo con Julien Lopetegui. I rossoneri, dopo avere incontrato il tecnico nei giorni scorsi, erano pronti a chiudere la trattativa con l'allenatore spagnolo, inseguito anche dal West Ham (che offre un biennale con opzione a cinque milioni di euro) ma che aveva dato la priorità al Milan. Quindi la fumata bianca sembrava solamente a un passo, almeno fino a quando non si è trattato di capire l'umore della piazza. Molto più nero che rosso: i tifosi vorrebbero un big - Conte, per dirne uno - e non Lopetegui.

Per questo nelle ultime ore si è registrata una brusca frenata su quel fronte. Le cose devono ancora sedimentarsi, dopo lo scombussolamento generato dalle critiche dei tifosi, dunque non è ancora dato sapere quale sarà il futuro. Non è da escludere che il Milan possa procedere comunque sulla pista Lopetegui, ma il rischio di contestazione è reale e non è da sottovalutare. Tanto più che lo stesso club sa di non potere sbagliare, giocandosi parte della credibilità dopo quello che è successo con Pioli.

Così lo stato dell'arte è il seguente: Lopetegui in stand-by, il Milan sta pensando se virare su qualcun altro. Tutto questo mentre Conte ha già parlato con alcuni giocatori del Napoli nei giorni scorsi.