Avv. Paniz: “Icardi-Juve? Io non lo farei...”

Fonte: Radio Bianconera

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’avvocato Maurizio Paniz: “Sono contento che Sarri sia già al lavoro, che prepari una stagione che dia a tutti soddisfazione”.

Su De Ligt: “Io credo che sia una delle ipotesi probabili, non c’è niente di sicuro, ma la Juve si è mossa molto bene. C’è una differenza significativa da colmare tra domanda e offerta, l’Ajax chiede molto come sempre per i suoi gioielli, ma la Juve sa il fatto suo e saprà qual è il limite di rottura per cui prendere o lasciare”.

Su Sarri: “Non si dirà mai che era una scelta numero due. Tutto il resto appartiene all’accademia delle chiacchiere”.

Su Marotta e Conte: “Non ho seguito la conferenza, ma ho letto i resoconti. Ho mandato un messaggio questa mattina a Marotta con gli auguri per la nuova stagione, è una persona che stimo e che merita rispetto. Gli auguri sono per ogni successo purché sia dopo la Juve”.

Su Icardi: “Io non lo prenderei. Pur essendo un giocatore fortissimo deve svincolarsi da chi lo sta guidando fuori dal campo in maniera negativa. Bisogna dividere l’aspetto sentimentale da quello professionale, Wanda Nara ha portato Icardi verso strade sbagliate, ha danneggiato la sua immagine e lo ha reso meno credibile nell’ambiente”.

Chi si sta avvicinando alla Juve? “È evidente che si sta avvicinando l’Inter con un dirigente come Marotta e un allenatore che ha le idee chiare. Aveva già un organico forte, poi bisogna vedere se il Napoli che ha un bravissimo allenatore concretizzerà quei due-tre percorsi su cui si sta muovendo. Se dovessero arrivare quei giocatori che stanno puntando sarebbero grandissimi acquisti. Sono tutte società che possono dare filo da torcere, ma la Juve più di così non so cosa potesse fare per rinforzarsi”.