Avvocaticalcio: al via il ciclo di webinar “L’Avvocato del Pallone”

Si è tenuta questo pomeriggio in modalità telematica l’assemblea annuale Avvocaticalcio, l’associazione degli avvocati operanti in ambito calcistico presieduta dall’Avv. Claudio Pasqualin.

Durante la riunione si è discusso dell’organizzazione della prossima Convention che si terrà nell’Isola di Ischia (NA) a giugno 2021 in concomitanza con la quarantesima edizione del Meeting Estate – Incontri Internazionali sui temi del Calcio, il prestigioso evento organizzato dall’Avv. Franco Campana. La Convention avrà il tema “Brokers nel pallone. Procuratori o mediatori?” e vedrà la partecipazione dell’Avv. Antonio Conte, Presidente Commissione Agenti Sportivi CONI, oltre che di importanti personalità del mondo del calcio quali direttori sportivi, giornalisti, calciatori ed altri operatori del settore.

Dal mese di novembre, inoltre, l’Associazione avvierà il ciclo di webinar “L’Avvocato del Pallone”. Gli eventi saranno dedicati a temi di carattere giuridico-calcistico dal forte impatto mediatico e realizzati in collaborazione con gli Ordini territoriali degli Avvocati e di importanti partner del mondo della stampa e dei media online.