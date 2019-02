© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Salvatore Bagni, ex calciatore del Napoli che ha parlato della formazione partenopea. “Il Napoli - ha detto - deve costruire un po' alla volta. L'Atletico Madrid ad esempio, non ha la capacità economica del Real Madrid o del Barcellona, ma si sta togliendo tanti sfizi. Ecco, anche il Napoli può crescere. Società come l'Atletico o il Dortmund poi, investono anche nel settore giovanile e così hanno un serbatoio quasi pronto. Ancelotti non è sotto esame, la squadra però sì. L'allenatore è intelligente, sa che l'equilibrio è fondamentale, poi alcuni calciatori non li ritroveremo l'anno prossimo: c'è bisogno di dare linfa nuova e ringiovanire l'organico", le sue parole.