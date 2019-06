© foto di Federico De Luca

Ciccio Baiano, oltre ad essere un grande ex attaccante, è un amico di Maurizio Sarri, tant'è che quando quest'ultimo era l'allenatore del Napoli l'ha ospitato a Castel Volturno. E proprio Baiano ha commentato il passaggio del tecnico di Figline e la sua conferenza stampa alla Juve a Radio Kiss Kiss Napoli: "Ha avuto rispetto di una piazza che gli ha dato tanto. Ha detto di non aver dormito quand'era al Napoli per riuscire a battere la Juve, penso che tutti lo avremmo fatto. E' stato riconoscente. I professionisti non possono stare dietro ai sentimenti. Qualcuno dovrebbe farsi la domanda: perché è andato via da Napoli? Lui non sarebbe andato via, ma se l'ha fatto un motivo c'è. Ci sono stati altri allenatori che hanno detto e fatto peggio".