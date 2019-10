© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Davide Ballardini, ex tecnico tra le altre anche del Genoa, ha parlato a Radio Sportiva toccando diversi temi: "Il Cagliari quest'anno ha una squadra veramente competitiva. Hanno preso giocatori importanti e la società è forte e ambiziosa nell'anno del centenario. Vogliono essere protagonisti, l'obiettivo non è solamente la salvezza. Il Genoa? Gioca bene, ma quando c'ero io avevamo fatto tanti punti ed il capocannoniere. La squadra è competitiva e all'altezza, il momento è difficile ma i giocatori riusciranno ad uscire da questa situazione delicata. Piatek? Sei al Milan e ci sta che ogni tanto tu vada in panchina. Per me resta un grande centravanti, quando starà bene, sarà sereno e le cose gireranno bene, non ho alcun dubbio che farà vedere di cosa è capace".