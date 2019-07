Balotelli, la bravata dello scooter adesso può costargli una denuncia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver fatto infiammare i social , l'ultima bravata di Mario Balotelli potrebbe avere delle conseguenze pesanti. L'attaccante attualmente svincolato, che avrebbe offerto 2.000 euro a un uomo per tuffarsi in mare a bordo del suo motorino a Napoli, rischia infatti una denuncia per inquinamento e istigazione a commettere un reato. Le forze dell'ordine hanno già preso in carico le immagini, determinate a stabilire il diretto coinvolgimento o meno del giocatore. Poi la palla, come riporta Il Mattino, passerà alla Procura della città.