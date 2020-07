Balzaretti boccia la Juventus: "Sarri ha messo i titolari, non ha avuto risposte"

Il talent di DAZN, Federico Balzaretti, ha parlato della sfida della Juventus contro il Cagliari, bocciando i bianconeri. "Sarri ha messo la formazione titolare, al di là di Muratore. Voleva delle risposte che non ci sono state, la Juventus ha fatto fatica in una partita simile a quella contro il Lione per il sistema di gioco che ha usato il Cagliari. Questi automatismi offensivi non sono stati particolarmente fluidi. Semaforo arancio".