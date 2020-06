Barbano sul Corriere dello Sport: "La cura di Rino a base di umiltà"

Tramite il Corriere dello Sport Alessandro Barbano parla del momento del Napoli con particolare attenzione al lavoro portato avanti da Gennaro Gattuso: "Anche una partita scontata nel risultato come quella con la SPAL può dirci qualcosa sulla compiuta convalescenza di una squadra che la terapia di Rino Gattuso ha guarito. Il Napoli è ordinato e compatto, capace di tenere sempre corta la distanza fra i reparti, recita a memoria gli schemi che dai tempi di Sarri fanno parte del suo repertorio naturale, cioè consonante con le caratteristiche tecniche degli azzurri, che il tecnico calabrese ha posizionato nella loro collocazione tattica ideale, ponendo fine ai confusi esperimenti dell'era Ancelotti... E' ancora una squadra umile, perché fa della prudenza un attrezzo del mestiere. Questa prudenza è sostenuta dalla consapevolezza di alcuni limiti. Il primo riguarda un assetto difensivo che, dopo la partenza di Albiol, non è più impenetrabile. Un altro limite riguarda l'assetto del centrocampo che, dopo l'uscita di Jorginho e Hamsik, ha registrato un deficit tanto in fase di interdizione quanto in fase di impostazione. La piena maturazione di Zielinski, la crescita di Elmas e l'inserimento di Demme sono segnali positivi, ma l'equilibrio ottimale è ancora da raggiungere".