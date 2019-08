© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Barcellona, Real Madrid o Juventus? Neymar ha già scelto da tempo la sua nuova squadra. Divisa interamente rossa e Netflix come sponsor, parliamo ovviamente de "La Casa di Carta". La stella in uscita dal Paris Saint-Germain ha recitato infatti negli episodi 6 e 8 della terza stagione dell'acclamatissima serie tv spagnola, nelle vesti di un monaco brasiliano chiamato Joao. La conferma è arrivata sui social dallo stesso calciatore, che ha postato un video con le ormai celebri tuta e maschera della banda guidata dal 'Professore'. Le scene in questione erano inizialmente state tagliate per l'accusa di stupro pendente su Neymar, ma dopo l'assoluzione Netflix ha ripubblicato gli episodi che includono il calciatore. E le immagini di 'O Ney' in versione attore sono già diventate virali...