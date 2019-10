La Federcalcio spagnola e la Liga non vogliono che il Clasico previsto per il prossimo 26 ottobre si giochi al Camp Nou. Real e Barcellona hanno già annunciato di essere contrari all'inversione di campo e per questo motivo si sta facendo largo l'idea di giocare la sfida il prossimo 18 dicembre. Una data che non è stata proposta direttamente dalla Liga, ma i due club sembrano essere favorevoli.