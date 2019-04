Bari in Serie C, Galano applaude: “Primo passo verso il trionfo”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’attaccante del Foggia Cristian Galano non dimentica il Bari, club in cui è cresciuto e ha giocato in momenti diversi collezionando 184 presenze. Il calciatore attraverso il proprio profilo Facebook si è infatti unito ai complimenti per la promozione in Serie C dei biancorossi: “Congratulazioni a questa meravigliosa piazza, tornerete presto dove vi compete. Questo è il primo passo verso il trionfo. Complimenti a tutti !!!".