© foto di Pietro Mazzara

Brutto episodio di cronaca segnalato da La Gazzetta del Mezzogiorno, nella sua edizione online, relativo a due squadre dell'Eccellenza lucana. O meglio, ai loro sostenitori: secondo quanto si apprende, infatti, un uomo di 33 anni, tifoso della Vultur Rionero, è stato ucciso dopo essere stato investito da un'auto sulla quale viaggiavano sostenitori del Melfi, società rivale. Il fatto è avvenuto lungo una strada parallela alla via Basentana, e adesso indaga la Polizia, che ha fermato l'auto sospettata di aver investito l'uomo (una Fiat Punto). Il 33enne scomparso, peraltro, era in compagnia, e non è l'unico ad essere stato ricoverato in ospedale.