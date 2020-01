Sergio Battistini, ex di Fiorentina, Inter e Milan, ha parlato a Radio Sportiva per commentare i principali temi del calcio italiano: "Il calo dell'Inter? Il momento è un po' particolare perché sicuramente l'Inter ha pareggiato troppe partite, avrebbe potuto agganciare la Juventus. D'altra parte il campionato italiano non è mai facile, squadre come Cagliari e Lecce giocano a viso aperto. Il mercato? L'Inter ha bisogno di rafforzare l'organico, soprattutto a centrocampo. Young ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e lo stesso Eriksen darà il suo contributo. Credo che i nerazzurri abbiamo l'organico per puntare alla vetta".

Il nervosismo di Lautaro? "Ieri c'è stato nervosismo nel finale di gara ma una punizione a metà campo non può essere un'alibi, non incide sul risultato. Può invece incidere sulle prossime gare la squalifica".