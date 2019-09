Bebe Vio trionfa ai Mondiali. Col portafortuna firmato Nainggolan

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è due senza tre. Bebe Vio conquista il titolo di campionessa del mondo di fioretto femminile categoria B, ottenendo il terzo oro consecutivo dopo quelli del 2015 e del 2017. La giovane atleta azzurra ha battuto in finale la cinese Xiao Rong, indossando sotto la divisa - come ormai di consueto - la maglia rossoblù del Cagliari, suo speciale portafortuna, dell'amico Radja Nainggolan. Un'immagine che ha già fatto il giro della rete, con tanto di complimenti ovviamente anche da parte del club sardo.