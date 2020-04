Emergenza Coronavirus, Bebe Vio: "Giusto rinviare i Giochi. Ora sfido CR7 dal salotto"

"Mi aspettavo il rinvio dei Giochi olimpici, è giusto così". Intervistata dal Corriere della Sera, Bebe Vio, campionessa paralimpica italiana di scherma, racconta come sta trascorrendo il periodo di isolamento. Anche grazie a una sfida speciale con CR7: "La 'Living Room Cup', lanciata dalla Nike con la campagna 'Play inside, play for the world'. Mi ha passato la palla Cristiano Ronaldo. Che impressione pensare che dopo di me ci saranno campioni come lui".

Di cosa si tratta?

"Un esercizio da ripetere il più possibile in 45 secondi. Il mio sono riuscita a farlo 20 volte".