Belardi: "Juventus come l'ultimo Real di Ronaldo: non gioca bene ma vince"

Emanuele Belardi, ex portiere della Juventus, ha parlato di Sarri ai microfoni di Radio Sportiva: "I risultati sono dalla parte del mister perché alla Juve conta solo vincere, se lo fai bene, meglio, ma prima di tutto vengono i tre punti. Vedo molte similitudini con il Real di un paio d'anni fa, che non giocava benissimo ma vinceva. Diciamo che in questo periodo ha peccato un po' in fase difensiva, ma il recupero di Chiellini aiuterà molto".