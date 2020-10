Benevento, continua l'avvicinamento alla sfida contro il Napoli. Viola punta al rientro dopo 2 mesi

Dopo la sconfitta contro la Roma all'Olimpico, il Benevento ha ripreso la preparazione nella giornata di ieri, in vista della sfida di domenica contro il Napoli al Vigorito. Altro impegno proibitivo per Maggio e compagni, che dopo aver affrontato i giallorossi di Fonseca, dovranno vedersela contro gli azzurri di Gattuso, in gran forma e reduci dal roboante successo contro l'Atalanta di sabato scorso.

In avvio di seduta, ieri pomeriggio i giallorossi hanno svolto esercizi di riscaldamento con mobilità e andature. Successivamente, la squadra è stata divisa in due gruppi: lavoro di potenza aerobica per coloro che sono stati impiegati contro la Roma, partita a pressione per gli altri.

Contro il Napoli, punta a ritornare nell'elenco dei convocati, Nicolas Viola, assente da oltre due mesi dopo l'operazione al ginocchio.

In dubbio, invece, il recupero di Barba e Moncini, che potrebbero tornare arruolabili per la sfida di Verona contro l'Hellas.