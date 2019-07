© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato da The Straits Times, l'ex attaccante del Manchester United Dimitar Berbatov si è speso in favore della permanenza di Romelu Lukaku, grande obiettivo dell'Inter di Conte per il reparto avanzato: "Spero che Lukaku possa restare, è un ottimo giocatore. E le critiche delle quali è stato oggetto non sono per nulla corrette", le dichiarazioni di Berbatov.