Beretta su Giampaolo: "Ha bisogno di tempo e del sostegno del club"

© foto di Federico De Luca

Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha parlato a Radio Sportiva dell'esperienza in rossonero di Giampaolo: "Anche per lui ci vorrà del tempo, oltre che il sostegno del club. L'allenatore è di grande qualità ma serve una dirigenza che lo supporti. Un tecnico vede i giocatori ogni settimana, se schiera un certo 11 titolare è perché ritiene sia il più idoneo per giocare. Ad alcuni giocatori giovani servirà del tempo per inserirsi".f