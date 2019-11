Beretta: "Toro, Cairo molto accentratore. Mazzarri può farli ripartire"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Cairo tende a essere troppo accentratore". Raggiunto da Tuttosport, Mario Berettea, ex tecnico tra gli altri dei granata, oggi componente del consiglio federale e del comitato di presidenza FIGC, analizza il momento del Torino: "È squadra da 5° a 10° posto. Sembra tanto, ma per il piazzamento finale sono determinanti pochi punti".

Mazzarri può riportare in alto il Toro?

"Penso di sì, è un allenatore con tanta esperienza sia in Italia che all'estero. Certo, l'ambiente ha un suo peso: parliamo di una piazza fantastica ma non semplice. La pressione si sente, e invece avere fiducia attorno a sé può fare la differenza".

Tra le critiche c'è quella sul fatto di non far giocare Belotti e Zaza insieme.

"Posso dire che i giocatori vanno visti durante la settimana e che ci sono equilibri da considerare. Magari si può sbagliare, ma nessuno è autolesionista: anche le scelte sbagliate vengono fatte perché si pensa di poter vincere così, non certo di farsi del male".