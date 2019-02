Fonte: tuttonapoli.net

"E' una squadra ben allenata che gioca con grande intensità e grande ritmo. Ha buone potenzialità offensive. Bisogna fare grande attenzione". E' questo il primo commento a caldo, in diretta su Sky, di Beppe Bergomi sul sorteggio degli azzurri. "Il Napoli è superiore al Salisburgo ma quella tedesca non è una squadra che ti fa portare a casa facilmente il risultato. L'anno scorso è arrivato in semifinale e ha eliminato la Lazio. Gioca con una linea difensiva molto alta e grande ritmo".