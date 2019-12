Giovanni Bia, ex giocatore oggi procuratore, è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi sulle principali notizie di mercato: "Mandzukic? Mi dispiace tantissimo perché ha sempre dato tanto da un punto di vista comportamentale e umano alla Juventus. Non meritava di essere trattato in questo maniera, anche perché è un giocatore ancora importante. Era un protagonista della Juventus, non credo abbia accettato il trattamento che gli è stato riservato. L'esclusione dagli allenamenti è stata brutta. I contratti si firmano in due, nessuno punta la pistola alla testa".

Vidal all'Inter? "Quello visto negli ultimi periodi è un giocatore straordinario che farebbe molto comodo a Conte. Sarebbe la ciliegina sulla torta".

Halaand? "Non mi sembra un giocatore così straordinario. Ha attirato l'attenzione degli addetti ai lavori perché ha segnato qualche gol in giovane età, ma non mi sembra un profilo capace di fare la differenza".