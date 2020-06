Bianchi controcorrente: "Forzato ripartire in questo momento, avrei optato per altre soluzioni"

Così l'ex attaccante di Torino, Lazio e Manchester City, Rolando Bianchi, ai microfoni di Radio Sportiva: "Calcio? Ripartire in questo momento e questa situazione è un po' troppo forzato, avremo un alto rischio infortuni e meno qualità in campo. Avrei optato per altre soluzioni ma capisco che il lato economico è di primaria importanza. Coppa Italia? Sono curioso di vedere le condizioni degli atleti dopo il lungo stop perché in questa situazione è complicato avere una condizione ottimale. Serie A? Si riparte da capo e le squadre hanno avuto modo di recuperare anche gli infortunati. Potrebbero esserci degli exploit, avremo un altro tipo di campionato, potrebbero esserci sorprese. Gli orari delle partite? In queste condizioni a livello fisico giocare è massacrante. Finisci una partita e devi subito recuperare le forze per l'altra".