Trevisani: "Lautaro in sciopero tre mesi all'anno. 10 milioni a stagione sono troppi"

Ospite di Pressing su Mediaset, il giornalista Riccardo Trevisani ha analizzato la stagione e il futuro di Lautaro Martinez, da tempo in trattativa per il rinnovo di contratto con l'Inter. Un'annata da 26 gol complessivi in 42 partite non ha scacciato del tutto i dubbi sulla continuità dell'attaccante argentino: "La pausa che si vede a livello realizzativo c'è tutti gli anni - ha dichiarato Trevisani - sono ottanta-novanta giorni in cui Lautaro va in sciopero. È una cosa da valutare, oltre al fatto che in Champions League le partite giocate sono tante e i gol sono pochi. Mancare in ogni campionato per tre mesi è un altro fattore.

Detto questo, è un giocatore formidabile, ma per arrivare alla categoria superiore dei super campioni manca un pezzo. Io se Lautaro mi dicesse 10 milioni o niente, fossi nel club direi niente. Secondo me 10 netti a stagione è un livello superiore a quello di Lautaro.

Al mondo c'è una cosa che non manca: i calciatori. Persi Lukaku e Dzeko, 700 gol in 2, l'Inter ha preso un giocatore che di gol ne aveva fatti sei. Ausilio ci ha visto un centravanti e solo lui l'ha visto perché faceva l'esterno. E l'Inter è andata meglio che con Lukaku e Dzeko".