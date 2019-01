Zvonimir Boban, ex capitano della Croazia e oggi vicesegretario generale della FIFA, nel corso del suo intervento dal palco dei Globe Soccer Awards a Dubai ha parlato anche dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: "Se è la favorita per la Champions? Per quello che ha dimostrato è la favorita, poi bisogna vedere come se la giocherà contro le grandissime squadre. Con Ronaldo la squadra è ovviamente più forte dell'anno scorso. Quanto guadagna la Juve? È difficile parlare di percentuali, ma sicuramente un 15% è più forte. I gol li fa sempre, è incredibilmente continuo e capace di essere al posto giusto al momento giusto", le parole riportate da SportMediaset.