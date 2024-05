Napoli, su Osimhen non solo PSG: il Chelsea può giocarsi la carta Lukaku, pallino di Manna

Al momento del rinnovo di contratto, a dicembre scorso, Victor Osimhen e il Napoli si sono promessi di separarsi a fine stagione. D'altronde il club azzurro non può permettersi - per i parametri societari che sono ben diversi - un ingaggio da 10 milioni di euro e il centravanti nigeriano ritiene concluso il suo ciclo in azzurro. All'interno del nuovo accordo è stata inserita una clausola di risoluzione proprio per questo motivo.

Non solo PSG

Nelle ultime settimane si è parlato molto del Paris Saint-Germain interessato all'ex Lille. A Parigi, infatti, farà le valigie Kylian Mbappé e l'attaccante del Napoli è uno dei candidati principali per sostituirlo. Ma non c'è soltanto il sodalizio francese sulle tracce del giocatore. Osimhen, per sua stessa ammissione, ha il sogno di giocare in Premier League. E allora attenzione al Chelsea.

La carta Lukaku

Stando a quanto riferito da Sky Sport, anche i Blues sono alla ricerca di una nuova punta in vista della prossima stagione e sicuramente Osimhen è uno dei papabili. In più il club londinese ha anche una carta da potersi giocare: Romelu Lukaku. Quest'ultimo piace molto al prossimo direttore sportivo azzurro, Giovanni Manna, che già la scorsa estate provò a portarlo alla Juventus. Chissà che ora non possa diventare un nome buono anche per il Napoli.