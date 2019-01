Boban: "Dobbiamo sbarazzarci di Confederations e Mondiale per club"

Zvonimir Boban, vicesegretario generale della FIFA, è stato intervistato da Sky: "I fatti di San Siro? Mi dispiace tantissimo la Scala del Calcio sia stata protagonista di questi brutti episodi. È un enorme dispiacere ed una grande delusione. Certo, non dobbiamo accusare l'intero popolo nerazzurro. Si tratta solo di un 1% di idioti, e per questo 1% non si può fermare il calcio. Per risolvere la violenza dobbiamo prendere l'esempio della Thatcher, si torna sempre lì: serve l'intervento dello Stato.

La FIFA deve pensare al calcio, non alla politica. Noi abbiamo certe idee, dobbiamo sviluppare il calcio globalmente. Addio al Mondiale per Club? Spero di sì perché non soddisfa nessuno. È una competizione inaccettabile, come la Confederations. È giunto il momento di sbarazzarci di queste due competizioni.

Gattuso? Se non arrivano i risultati è normale ricevere critiche ma non vedo attacchi feroci, segno che ha un buon rapporto con la stampa. Allenare il Milan è complicato. Vedremo cosa farà, il Milan può arrivare in Champions, ne sono convinto

CR7? È un giocatore straordinario,è sempre al posto giusto al momento giusto. La Juventus è fra le favorite per la Champions, però bisogna vedere come se la giocherà con le grandi".