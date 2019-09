© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Alessandro Bocci, firma del Corriere della Sera, commenta la giornata di campionato e il derby di Milano. "E' difficile capire per cosa possa lottare il Mila, che l'identità non l'ha ancora trovata. Qualcosa al derby si è visto, i risultati sono modesti. Forse lo avrà convinto a pescare dalla panchina ma se alleni il Milan, il tempo per sbagliare non è infinito".